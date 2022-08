Koblenz (ots) – Am Dienstag, den 23.08.2022 gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei Koblenz über einen Ladendieb in einem Elektromarkt in der Carl-Zeiss-Straße informiert. Dieser war dabei beobachtet worden, wie er eine Handyhülle aus der Verpackung nahm und diese um sein Smartphone legte. Als er den Kassenbereich durchquerte, wurde er vom Ladendetektiv aufgehalten. Der Beschuldigte wollte flüchten, sodass es zu einem Gerangel der beiden Männer kam.

Als die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz eintrafen, versuchte der 36-Jährige auf auffällige Weise seinen Autoschlüssel zu verstecken. Auf Nachfrage erklärte er, dass er zwar keine Fahrerlaubnis besitze, aber auch nicht gefahren sei.

Vielmehr stünde sein Auto gar nicht hier in Koblenz, sondern in Bayern. Diese Angaben ließen sich schnell widerlegen: Ein kurzer Blick in die Überwachungsaufnahmen des Parkplatzes zeigten den Beschuldigten, wie er mit seinem Pkw dort einparkte.

Und tatsächlich ließ sich der Wagen noch mit warmem Motor und weiterem potentiellen Diebesgut antreffen: Eigentumsnachweise für 12 Türschlosszylinder konnte der 36-Jährige nicht aufweisen. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Opiate. Er wurde daher zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Dienststelle genommen.

Die Liste der gesammelten Strafanzeigen ist indes lang: Räuberischer Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber unter dem Einfluss berauschender Mittel, Verstoß gegen das BtmG, ein weiterer Diebstahl sowie eine Ausschreibung zur Festnahme.

Quelle: Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle