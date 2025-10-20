Den Herbst genießen im Festungspark und im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein: Am Sonntag, 26. Oktober, bietet sich dazu ab 10 Uhr die Gelegenheit, wenn das Saisonende der Koblenzer Gartenkultur mit dem traditionellen Drachenfest und dem Herbstvergnügen gefeiert werden. Auf dem Programm stehen Genuss, Spaß, Kreativität, Abenteuer und Informationen.

Im großzügigen Festungspark finden Flugbegeisterte ideale Voraussetzungen, um im herbstlichen Wind die Drachen steigen zu lassen. Wer keinen eigenen dabei hat, kann sich einen vor Ort mit Anke Sauer selbst zusammenbauen. Am Stand der Stadtgärtner werden zudem Drachenlaternen und Halloweenmonster gebastelt. Ab 13 Uhr zeigt Tim Salabim drei Vorstellungen seiner beliebten Comedy-Zauberei. Kinder können sich zudem schminken lassen. Mit dabei sind die DRK-Superhelden. Die Stadtgärtner zeigen eine Auswahl ihres Fuhrparks. Suppen und Eintöpfe serviert Don Terrino in seinem Foodtruck, während das Genusszimmer Koblenz ein breites Angebot an Getränken mitbringt. Der Eintritt zum Drachenfest ist kostenlos. Kinder zwischen 7 bis einschließlich 17 Jahren, die mit einem Drachen an die Kasse der Koblenzer Seilbahn kommen, fahren an dem Tag zudem kostenlos auf die Festung. In Betrieb ist die Seilbahn von 10 bis 19 Uhr.

Parallel dazu lädt das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein/Landesmuseum Koblenz von 10 bis 18 Uhr zum Herbstvergnügen ein. Neben den Ausstellungen gibt es Living-History-Angebote, Führungen, Mitmachaktionen und vieles mehr. Im Mittelpunkt steht dabei die interaktive Familienausstellung „Müllmonster-Alarm!“, ein Mitmacherlebnis zum Thema Müll & Nachhaltigkeit für die ganze Familie, die nur noch bis zum 2. November im Landesmuseum zu sehen ist. Der Eintritt zum Kulturzentrum beträgt 10 Euro für Erwachsene, 9 Euro ermäßigt. Kinder zwischen 7 und einschließlich 17 Jahren zahlen 4 Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende 5,50 Euro, Familien 11 bzw. 21 Euro.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Viele bunte Flugobjekte sollen am Sonntag beim Drachenfest auf dem Festungsplateau in die Lüfte steigen. Zeitgleich laden das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein und das Landesmuseum Koblenz zum Herbstvergnügen ein.