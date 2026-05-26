Am 13. Juni im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Politische Teilhabe ist kein Privileg der Erwachsenen – das beweisen die Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) des Jugendkulturzentrums Lahnstein (JUKZ) mit ihrer aktuellen Initiative. Unter dem Titel „Jugend fragt nach“ findet am 13. Juni 2026 ab 17.00 Uhr eine Podiumsdiskussion statt, die den direkten Draht zwischen der jungen Generation und der aktiven Politik herstellen soll.

Oft fühlen sich junge Menschen von der „großen Politik“ überhört. Genau hier setzt das JUKZ an: Die Veranstaltung bietet Jugendlichen einen geschützten, aber dennoch öffentlichen Raum, um ihre Fragen, Meinungen und konkreten Anliegen direkt an Vertreterinnen und Vertreter verschiedener politischer Parteien zu richten.

Dabei geht es nicht um starre Vorträge, sondern um einen lebendigen Austausch auf Augenhöhe. Im Mittelpunkt stehen die Themen, die unter den Nägeln brennen: von Klimagerechtigkeit und Bildungschancen bis hin zu lokaler Freizeitgestaltung und digitaler Infrastruktur.

Ziel der rund dreistündigen Veranstaltung ist es, ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Während die Jugendlichen die Chance erhalten, ihre Visionen für die Gesellschaft zu formulieren, müssen die Politiker Farbe bekennen und Rede und Antwort stehen.

Interessierte Jugendliche sowie Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Diskussion zu verfolgen.

Weitere Informationen über das JUKZ Lahnstein, Wilhelmstraße 59, unter 02621 914 602 oder per Mail an jukz@lahnstein.de.

Bildunterzeile:

Die FSJler des JUKZ freuen sich auf viele interessierte Jugendliche und einen spannenden Abend voller Diskussionen, Fragen und neuer Impulse. (Foto: KI-generiert / Stadtverwaltung Lahnstein)