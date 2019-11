Zufahrtberechtigung elektrische Poller Altstadt

Zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt laufen seit einiger Zeit die Bauarbeiten zum Setzen der neuen elektrischen Poller. Der genaue Termin zur Inbetriebnahme wird nochmals bekannt gegeben.



Die Poller in der Mehlgasse, Münzstraße und in der Rheinstraße sind reine Ausfahrtspoller, welche rund um die Uhr die Einfahrt verhindern. Beim Ausfahren werden diese, über eine Induktionsschleife im Boden, abgesenkt.



Anders ist es bei den Pollern am Josef-Görres-Platz sowie in der Kornpfortstraße. Der Poller am Josef-Görres-Platz ist in der Andienungszeit von 5:00 Uhr – 11:00 Uhr und der Poller in der Kornpfortstraße von 5:00 Uhr – 20:00 Uhr abgesenkt. Außerhalb dieser Zeiten können diese Poller nur mit einer gültigen Chipkarte abgesenkt werden.

Rettungskräfte, Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge können die Poller jederzeit passieren.



Bürgerinnen und Bürger, die einen Stellplatz nachweisen, können eine Chipkarte für die Poller am Josef-Görres-Platz und in der Kornpfortstraße beim Tiefbauamt beantragen. Die Karten können ab 26.11.2019 von 08:30 Uhr – 12:00 Uhr, nachmittags nach telefonischer Vereinbarung, im Baudezernat in der Bahnhofstraße 47 abgeholt werden. Bei Rückfragen oder Terminvereinbarung wenden sich Interessierte bitte an folgende Rufnummer: 0261 129-4180.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.11.2019