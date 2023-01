Am 09.01.2023 um circa 15:40 Uhr befuhr ein silberner PKW BMW die B54 aus Fahrtrichtung Waldmühlen kommend in Fahrtrichtung Rennerod. Am Ortseingang Rennerod fuhr der PKW auf einen LKW mit Auflieger auf, welcher verkehrsbedingt am Kreisverkehrs anhalten musste. Es entstand Sachschaden am Heck des LKW-Aufliegers.

Der PKW flüchtete unmittelbar im Anschluss an den Verkehrsunfall in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug dürfte im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Westerburg, Tel. 02663-98050, in Verbindung zu setzen.