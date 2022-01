Plaidt (ots) – In der Nacht vom 23.12.2021 auf den 24.12.2021 kam es zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Plaidt. Dabei wurden bei ca. 390 Fahrzeugen teilweise bis zu vier Reifen zerstochen. Es entstand ein sehr hoher Sachschaden. Die Polizei Andernach benötigt dringend noch Zeugen für diese Tat. Des Weiteren sind auch Aufnahmen von Überwachungskameras oder allgemeine

Videoaufzeichnungen von großem Wert. Bitte setzen Sie sich mit der Polizei Andernach oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung