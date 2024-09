Zwei Mitarbeitende in Leitungsfunktion der Städt. Kindertagesstätten Rappelkiste und Pusteblume absolvieren erfolgreich die Leitungsqualifizierung im Sinne der Fachkräftevereinbarung RLP

Die Mitarbeitenden Kerstin Tourbier, Städt. Kita Rappelkiste in Güls, und Stephanie Müller-Olbertz, Städt. Kita Pusteblume in Neuendorf, haben erfolgreich die Qualifizierung als Leitungskraft für Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz absolviert.

Neben Personalführung waren auch rechtliche Grundlagen, Kooperation mit Trägern, die konzeptionelle Ausrichtung der Kita und natürlich die Zusammenarbeit mit den Eltern Inhalt der Weiterbildung. Auch die Mitwirkung und Vertretung der Einrichtung, z.B. in Gremien, Sozialraumanalyse und Netzwerkarbeit waren Bestandteil der Qualifizierung.

Besonders gewinnbringend empfanden die Teilnehmenden, dass sie in den Modulen ein Best –Praxis-Beispiel aus ihrer Kita vorstellen konnten. So hatten die Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, von den positiven Erfahrungen anderer zu profitieren und in die Arbeit ihrer Kita miteinfließen zu lassen. Stephanie Müller-Olbertz präsentierte Elemente aus dem Programm „Faustlos“, welches auf Gewaltprävention ausgerichtet ist, und Kerstin Tourbier aus dem QM-Management alltagsintegrierte Sprachbildung und dessen Umsetzung in der täglichen Arbeit. Die Darstellung bewährter Methoden und Best-Praxis-Beispiele anderer Kindertagesstätten war sehr inspirierend für die eigene Arbeit, berichteten beide.

Der Zertifikatskurs dauerte rund ein Jahr und beinhaltete 120 Unterrichtseinheiten in sieben Modulen. Durchgeführt wurde der Kurs vom FBZ – Fortbildungszentrum für sozialpädagogische Fachkräfte in Ludwigshafen.

Auf dem Foto (Stadt Koblenz, Sophia Breßler-Zeitz) v.l.: Beate Gniffke, Fachberatung, Christian Felkl, Sachbereichsleiter Kindertagesbetreuung, Kerstin Tourbier, Städt. Kita Rappelkiste Güls, Stephanie Müller-Olbertz, Städt. Kita Pusteblume Neuendorf, Peer Pabst, Jugendamtsleiter