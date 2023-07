Stück wird noch bis 06. August gespielt

Lahnstein. Am 06. Juli fand die mit Spannung erwartete Premiere der Freilichtspiele Mittelrhein statt, die in diesem Jahr das Stück „Ein Sommernachts(alb)traum“ präsentieren, eine moderne Adaption von William Shakespeares beliebtem Werk. In diesem Jahr erstmals unter neuem Namen, sind die Freilichtspiele in Lahnstein ein fester Bestandteil der Kulturlandschaft und ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucher aus der Region an.

Unter freiem Himmel, vor der malerischen Kulisse der historischen Johanniskirche, erweckte das Theaterensemble die zauberhaften Charaktere und romantischen Verwicklungen zum Leben. Zwischen zeitgenössischer Sprache und Shakespeareversen wechselnd, wurde die Handlung ins heimische Lahnstein versetzt und mit einigem Lokalkolorit gewürzt. So hat die Inszenierung von Arina Horre eine perfekte Balance zwischen Tradition und Innovation gefunden, in der Shakespeares zeitlose Geschichte von Liebe, Eifersucht und Illusion mit modernen Elementen verflochten wurde, ohne den Geist des Originalwerks zu verlieren.

Vor dem Bühnenbild einer verzauberten Waldlandschaft, trieben dann die Elfen und Feen ihr Unwesen, allen voran der freche Puck (gespielt von Viktor M. Lee), der besonders Hermia, Lysander, Helena, Demetrius und der Elfenkönigin Titania (gespielt von Jaelynn Blatterman, Fabian von Herman, Annika Höfer, Finn Paulsen und Chiara Zoll) das Leben schwer machte.

Die Kostüme der Darsteller, die in Zusammenarbeit mit der Koblenzer Künstlerin Anna Tiedemann überwiegend aus recycelten Materialien erarbeitet wurden, verliehen den Charakteren durch ihre detailreiche und fantasievolle Gestaltung zusätzliche Tiefe.

Der warme Sommerabend, die mitreißende Darbietung, die für viele Lacher sorgte, und die traumhafte Kulisse schufen ein unvergessliches Theatererlebnis, das sowohl junge Theaterbegeisterte als auch erfahrene Zuschauer gleichermaßen begeisterte und in Standing Ovations mündete.

Die Freilichtspiele Mittelrhein sind noch bis 06. August jeweils von Freitag bis Sonntag zu sehen. Wer sich von dieser magischen Inszenierung verzaubern lassen möchte, sollte sich schnellstmöglich Karten sichern, entweder an den Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, online über www.ticket-regional.de oder an der Abendkasse. Über barrierefreie Zugänge auf das Gelände informiert das Theater Lahnstein im Vorfeld einer Veranstaltung auf Anfrage.