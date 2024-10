Raubach/Horhausen/Anhausen (ots) – Am Abend des 16.10.2024 und in der Nacht vom

16.10.2024 auf den 17.10.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus zahlreiche mobile und eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Gegen 21:40 Uhr wurde der 69-jährige Fahrer eines Dacia in der Schefferstraße in Raubach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten diverse Auffälligkeiten fest, die auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Test fiel für mehrere Stoffgruppen positiv aus. Gegen 21:47 Uhr ging dann einer weiteren Streifenwagenbesatzung ein 26-jähriger Pkw-Fahrer in Horhausen ins Netz. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief auch hier ein Drogenschnelltest positiv. Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in der Ortslage Anhausen wurde gegen 23:00 Uhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer kontrolliert, der ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Allen Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Darüber hinaus wurde im Rahmen der stationären Verkehrskontrolle noch ein Fahrer kontrolliert, der nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ebenfalls stellten die Beamten bei mehreren Fahrzeugen Mängel in der Fahrzeugsicherheit fest.

