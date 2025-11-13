Caritas-Wunschbaum strahlt vom 21.11. bis 04.12. im evm-Kundenzentrum – Sterne können auch telefonisch oder online „gepflückt“ werden

Seit 21 Jahren bereiten der Caritasverband Koblenz und die Energieversorgung Mittelrhein (evm) mit der Wunschbaum-Aktion bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine besondere Freude. Smartphone, teure Markenkleidung oder gar eine Urlaubsreise: Solche Wünsche sucht man am Weihnachts-Wunschbaum vergebens. Viele Kinder, Familien und Alleinstehende aus unserer Region haben viel bescheidenere Weihnachtswünsche.

Die fünfjährige Lea wünscht sich ein Kissen mit einer Kuscheldecke. Jonas, sieben Jahre, ist technikbegeistert und freut sich über eine Kugelbahn. Ein 59-jähriger Mann, der von der Wohnungslosenhilfe betreut wird, benötigt für den Winter dringend warme Unterwäsche. Für eine 79-jährige Witwe mit kleiner Rente wäre ein Gutschein für einen Friseurbesuch eine ganz besondere Überraschung. Eine alleinerziehende Mutter, die in Teilzeit arbeitet und kaum über die Runden kommt, möchte mit ihren zwei Kindern im Grundschulalter gerne einmal ins Kino gehen.

Der Wunschbaum strahlt vom 21. November bis 4. Dezember im Kundenzentrum der evm (Schloßstraße 42, 56068 Koblenz). Die Herzenswünsche haben einen Wert zwischen 10 und 50 Euro, es sind Sach- und Geldspenden möglich. „Die Geschenke kommen direkt und unbürokratisch den von uns begleiteten Menschen zugute“, sagt Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel. „Gerade in diesen Zeiten erleben wir, wie wichtig Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind. Jeder erfüllte Wunschstern ist ein wunderbares Zeichen der Mitmenschlichkeit.“

2024 wurden 1.201 Wünsche wahr und sorgten an Heiligabend für strahlende Gesichter und leuchtende Kinderaugen. Diese Resonanz wünschen sich die Caritas und evm auch für dieses Jahr. „Wir unterstützen diese wichtige Aktion der Caritas aus voller Überzeugung. Besonders in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, an die zu denken, die Hilfe gebrauchen können. Wir geben dem Wunschbaum daher sehr gerne seit zwei Jahrzehnten ein Zuhause in unserem Kundenzentrum“, erklärt evm-Pressesprecherin Eva Hoffend.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann einen Stern nach Wahl „pflücken“ und sich vor Ort an die Caritas-Mitarbeitenden wenden. Das Kundenzentrum hat montags bis freitags von 9.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Wunschsterne können bis zum 12. Dezember auch telefonisch oder per E-Mail erfüllt werden. Unter www.caritas-koblenz.de/wunschbaum besteht ebenso die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten Online-Spende mit entsprechender Zuwendungsbestätigung. Die Spendengelder werden zu 100 % zur Erfüllung der Wünsche eingesetzt.

Weitere Infos und telefonische Wunscherfüllung:

Telefon: 0151 61724602,

E-Mail: wunschbaum@caritas-koblenz.de

Foto 1 (Sascha Ditscher, evm)

Kinder aus vier Caritas-Kitas schmücken den Wunschbaum im evm Kundenzentrum und eröffnen die Aktion mit Weihnachtsliedern.