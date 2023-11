Das Puppenspiel „AMIGOS – Freunde für immer“ vom Mülheimer Figurentheater, das am Montag, den 13. November, in der Stadtbibliothek Koblenz stattfindet, ist bereits ausgebucht. Somit sind leider keine Karten mehr zu erhalten!

Neben dem Puppenspiel finden aber weitere tolle Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz statt.

Das Bibliotheksteam sowie die Vorleser:innen heißen am Dienstag, 14.11.2023 alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zu fremdsprachigen Vorlesestunden in der Bibliothek willkommen. Vorgelesen wird um 16 Uhr auf Türkisch und ab 17 Uhr auf Polnisch. Treffpunkt ist das EG der Stadtbibliothek im Forum Confluentes. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Am Mittwoch, 15.11.2023 findet ein Spielenachmittag in der Stadtbibliothek statt. Wir bringen alle an einem Tisch zum gemeinsamen Spielen zusammen! Dazu wird der gesellige Spaß der Brettspiele mit den multimedialen Möglichkeiten von Apps kombiniert. Im 4. OG der Stadtbibliothek im Forum Confluentes erwartet die Kids eine kleine Gaming-Area mit Nintendo Switch und Playstation 5. Gespielt wird von 14 bis 17 Uhr, ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In diesem Jahr stehen die Kinder- und Jugendliteraturtage Koblenz unter dem Motto „Weil Du dazu gehörst“, in Anlehnung an die Koblenzer Wochen der Demokratie. Die Kinder- und Jugendliteraturtage möchten das Leseinteresse bei Kindern und Jugendlichen wecken, Literaturbegegnungen ermöglichen und Leseanreize schaffen. Literatur und Lesen sollen auch außerhalb des schulischen Kontextes gestärkt und als Gemeinschaftserlebnis wahrgenommen werden.

Informationen auch im Internet unter stb.koblenz.de sowie telefonisch unter 0261-129 2624.