Achim Hallerbach: „Wertvolle Leistung für gesamte Gesellschaft“ – Jahresfest des Pflegekinderdienstes des Landkreis Neuwied

Kreis Neuwied. Eine besondere Bedeutung misst der Landkreis Neuwied auch der Unterstützung von Kindern zu, die ohne Eltern aufwachsen müssen. In organisierter Form hat sich diesem Ziel der Pflegekinderdienst verschrieben, der wieder alle Pflegefamilien im Kreisgebiet zum fröhlichen Fest eingeladen hatte.

„Auch mit diesen unbeschwerten Nachmittagsstunden soll den Pflegefamilien alljährlich ein Zeichen für die Bedeutung ihrer Arbeit gegeben werden“, lobt Landrat Achim Hallerbach die Pflegefamilien, für die bei Kaffee und Kuchen viel Zeit zum Kennenlernen und Austausch bestand. Zugleich hatten die Kinder reichlich Gelegenheit, die Spiel- und Bewegungsangebote zu nutzen.

„Umsorgt sein, Vertrautheit, Struktur und Geborgenheit zu erfahren – das passiert in allererster Linie in der Familie, auch in der Pflegefamilie. Indem Sie Ihren Pflegekindern ein Aufwachsen in familiären Rahmen ermöglichen, tun Sie etwas unsagbar Wertvolles für unsere ganze Gesellschaft“, dankte Landrat Achim Hallerbach, in dessen Landkreis Neuwied das Modell der Pflegefamilie gar nicht so selten ist: Aktuell werden 142 Pflegekinder in 114 Pflegefamilien durch den Pflegekinderdienst des Landkreises Neuwied betreut.

Bekanntlich lebt der Mensch nicht vom Brot allein, sondern benötigt zum Überleben auch Zuwendung. Gerade für Kinder ist ein intaktes soziales Umfeld besonders wichtig, um behütet aufzuwachsen. Um eine solche „Nestwärme“ auch für Mädchen und Jungen zu gewährleisten, die nicht bei ihren Eltern leben können, zu gewährleiste, hat der Landkreis Neuwied den Pflegekinderdienst eingerichtet.

„Es würde mich freuen, wenn das Engagement der Pflegefamilien Schule macht und wir weitere Pflegefamilien für diese wichtige Aufgabe gewinnen können“, ruft Achim Hallerbach zu weiterer Unterstützung dieses sozialpädagogischen Ansatzes auf.

Wie wird man Pflegefamilie?

Um Pflegefamilie werden zu können, braucht es eine positive Einstellung zum Leben, den Wunsch, viel Zeit mit Kindern bzw. Jugendlichen zu teilen und die Fähigkeit, sich in die Bedürfnisse ihres Pflegekindes einfühlen können.

Familien, die sich vorstellen können, ein Pflegekind aufzunehmen, werden natürlich von Beginn an konstruktiv begleitet.

Bei Interesse stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen des Pflegekinderdienstes unter den Telefonnummern: 02631-803-306 und 02631-803-574 oder auch gerne per Email: pflegekinderwesen@kreis-neuwied.de für Fragen zur Verfügung.

Bildunterschrift: (v.l.n.r.): Saskia Rauert (Pflegekinderdienst Kreis Neuwied), Nadine Willms (Pflegekinderdienst Kreis Neuwied), Anastasia Wächter (Pflegekinderdienst Kreis Neuwied), Landrat Achim Hallerbach, Thomas Gunkel (Pflegekinderdienst Kreis Neuwied), Laura Wissing (Pflegekinderdienst Kreis Neuwied)

Foto: Thomas Gunkel (Kreisverwaltung Neuwied)