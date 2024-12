Wissenschaft unterstützt Unternehmens-Prozesse

Digitalisierung fest im Blick – Der DigiTruck der Hochschule Koblenz zu Besuch im Urbacher Wald

Kreis Neuwied. Die Digitalisierung ist ein Dauerthema und in den Unternehmen allgegenwärtig. Dafür gibt es einfache Gründe: „Die Digitalisierung ist nicht mehr wegzudenken oder wegzudiskutieren, sie hält Einzug bei Wettbewerbern, Kunden und Lieferanten und hat das Potenzial, Prozesse und Abläufe in Unternehmen so zu verändern, dass die erzielbaren Effizienzsteigerungen über Wohl und Wege eines ganzen Unternehmens entscheiden können“, kennt Landrat Achim Hallerbach die aktuelle Situation rund um das Thema Digitalisierung, die übrigens auch vor der Kreisverwaltung als Unternehmen nicht Halt macht.

So war es nicht verwunderlich, dass der Besuch des DigiTrucks der Hochschule Koblenz auf dem Gelände der Firma Chaco GmbH im Urbacher Wald viele Interessenten anlockte. Verschiedene Beispiele für erfolgreiche Digitalisierungslösungen, vom 3D-Drucker über einen UV-Drucker bis hin zu Exoskeletten -mechanische Stützstrukturen, die ihren Träger mal passiv, mal aktiv unterstützen-, waren vor Ort aufgebaut. Zusätzlich beteiligte sich Prof. Dr. Udo Gnasa vom Fachbereich Ingenieurwesen der Hochschule mit einem Exponat der Firma Neura Robotics GmbH an der Ausstellung und stellte einen mit Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz ausgestatteten kollaborativen Industrieroboter vor.

Neben den Anwendungsbeispielen war auch der Austausch mit den Experten des DigiMit² Kompetenzzentrums der Hochschule Koblenz und des Fachbereichs Ingenieurwesen sehr wichtig und fruchtbar. Denn insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des DigiMit² unterstützen den heimischen Mittelstand bei seinen individuellen Herausforderungen, die Digitalisierung im Unternehmen anzugehen. „Es ist wichtig, Chancen sichtbar zu machen. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied ist Kooperationspartner und so können alle interessierten Vertreterinnen und Vertreter unserer kleinen und mittleren Unternehmen direkt und kostenlos von den Kompetenzen und der Expertise des DigiMit² profitieren“, fasst Harald Schmillen, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied, die Motivation zur Organisation der Messe zusammen.

Bildunterschrift: Ein mit Kameras, Sensoren und künstlicher Intelligenz ausgestatteter, kollaborativer Industrieroboter und Exoskelette waren nur zwei der Exponate, die auf der Ausstellung des DigiMit² im Urbacher Wald zu sehen waren. Fotos: Thomas Herschbach