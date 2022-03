57537 Wissen, In der Deubach 2, Parkplatz Lidl-Markt (ots) – Am Sa., 05.03.2022,

gegen 16:00 Uhr, hatte ein 75-jähriger Fahrzeugführer seinen PKW Mercedes-Benz

C180 auf dem Parkplatz des LIDL Einkaufsmarktes abgestellt. Als er gegen 16:35

Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte er einen frischen Unfallschaden am

vorderen rechten Kotflügel. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte

vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken sein Fahrzeug und entfernte sich

anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher

nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Quelle: news aktuell GmbH