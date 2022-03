Betzdorf (ots) – Im Tatzeitraum 05.03.-07.03.2022 wurden an einem Pkw in der

Johannes-Krell-Straße in Betzdorf Sachbeschädigungen begangen. Ein bisher

unbekannter Täter steckte Pyrotechnik hinter den vorderen Scheibenwischer. Der

Böller beschädigte den Windschutzscheibenbereich; weiterhin wurde ein Reifen

zerstochen. Hinweise an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741-9260.

Quelle:news aktuell GmbH