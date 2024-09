Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt lädt mittelständische Unternehmen am 17. September in das Foyer der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) in Mainz zum diesjährigen Mittelstandstag ein, der unter dem Motto „Mit Künstlicher Intelligenz zu mehr Nachhaltigkeit und Wertschöpfung“ steht. Kooperationspartner der Veranstaltung sind auch in diesem Jahr die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz und die Sparkassen des Landes.

„Künstliche Intelligenz bietet dem Mittelstand enorme Chancen, nicht nur die Effizienz zu steigern, sondern auch nachhaltige und zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Unsere mittelständischen Unternehmen können durch den Einsatz von KI ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken und so ihren Beitrag zur Wertschöpfung in Rheinland-Pfalz leisten“, betonte Schmitt. Der Mittelstandstag biete einen guten Überblick über bestehende Netzwerke und Unterstützungsangebote, beispielsweise durch die Innovationsagentur des Landes.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr mit einem vielfältigen Ausstellerbereich, in dem sich Interessierte praxisnah zu verschiedenen Themen informieren können: Der DigiTruck oder das mobile Digitalisierungslabor des Projekts DigiMit² der Hochschule Koblenz bieten direkt am Eingang die Möglichkeit, verschiedene Anwendungsbereiche digitaler Technologien auszuprobieren.

Das Hauptprogramm ab 16 Uhr eröffnet Ministerin Schmitt mit einem Impulsvortrag. Es folgen weitere Impulse zum Thema Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit, verschiedene Sessions mit skizzierten Ansätzen zu den Fokusthemen wie z.B. die All-in-One-Softwarelösung für das Nachhaltigkeitsmanagement nawisio der Sparkassen.

Informieren Sie sich zu weiteren Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten oder lernen Sie die Nutzungsmöglichkeiten verschiedener Formen der KI – Anwendung im Unternehmen durch den KI-Trainer des Mittelstand Digital Zentrums Kaiserslautern kennen. Die Session wird begleitet durch die Innovationsagentur Rheinland-Pfalz, die ebenfalls ihre Angebote vorstellen wird.

Darüber hinaus bietet die Veranstaltung eine sehr gute Gelegenheit zum Netzwerken, zum Austausch und trägt mit ihrem breiten Informationsangebot dazu bei, Zukunftsthemen praxisnah darzustellen und damit Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.

Interessenten können sich kostenfrei über https://registrierung.isb-event.de/mittelstandstag2024 anmelden. Nähere Informationen gibt es auch im Mittelstandsreferat des Wirtschaftsministeriums unter der Telefonnummer 06131-16 – 5286 oder per E-Mail an marie.weydmann-kuehn@mwvlw.rlp.de .