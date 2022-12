Den Dialog zwischen Wirtschaft und Verwaltung weiter intensivieren: Dies ist das gemeinsame Ziel von Wirtschaftsforum (Wifo) und Stadtverwaltung Neuwied. Und dies wurde auch noch einmal bekräftigt, als sich Mitglieder des Unternehmens-Netzwerkes und Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung mit Oberbürgermeister Jan Einig an der Spitze im Rathaus zum Austausch trafen. Der OB begrüßter es ausdrücklich, mit der Wirtschaft stärker an gemeinsamen Lösungen für die Entwicklung des Standortes zu arbeiten: „Verwaltungshandeln kann nur davon profitieren, wenn mehr unternehmerische Praxis in Prozesse einfließt“, betonte er. Andererseits mache der regelmäßige Kontakt notwendige Verwaltungsverfahren transparenter für die Unternehmen. „Nachhaltige Entwicklung braucht letztlich gemeinsames Handeln“, formulierte es der Leiter des Wifo-Arbeitskreises Standortentwicklung, Frank Wolsfeld. Dazu werde man nun im Wirtschaftsforum eine Agenda der gemeinsamen Arbeit mit aus Sicht des Wifos drängenden Themen und Problemen definieren, kündigte Wolsfeld an. Schließlich sollen der grundsätzlichen Absicht zu mehr Kooperation schon bald konkrete Schritte folgen. Ein nächster Termin wurde bereits vereinbart.