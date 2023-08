Wirges – BAB 3 (ots) – Am 27.08.2023, 15:31 Uhr, befuhr ein 33 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Montabaur mit seinem Pkw Mercedes am Autobahndreieck Dernbach den Zubringer zur BAB48 aus Richtung BAB3/Frankfurt kommend in Richtung Trier. Innerhalb der Linkskurve verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt, durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und durch das DRK in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Pkw wird auf 30.000 Euro geschätzt. Ebenso entstand Flurschaden. Neben dem DRK und der Polizei befanden sich 60 Kräfte der Feuerwehren Dernbach, Siershahn und Mogendorf im Einsatz. Für die Rettung und Bergung musste der Streckenabschnitt für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, wodurch ein Rückstau von etwa vier Kilometer entstand. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.