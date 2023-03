Oberbürgermeister David Langner und Baudezernent Bert Flöck sowie der Radverkehrsbeauftragte Tobias Weiß-Bollin freuen sich über eine Nominierung durch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. (ADFC) beim Fahrradklima-Test 2022. Die genaue Platzierung und die Gewinner werden am 24. April 2023 in Berlin bekannt gegeben. Koblenz kann zu den Gewinnern in der Kategorie „Aufholer“ gehören. „Allein diese Nominierung belohnt unsere Anstrengungen für den Ausbau des Fahrradverkehrs in Koblenz“, sagt Oberbürgermeister David Langner. Auch freuen sich Langner und Flöck über das positive Votum der Teilnehmenden der Umfrage. Die große Online-Umfrage fand im Herbst 2022 zum zehnten Mal statt, mit einer Rekordteilnahme von über 245.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Über 1.000 Städte aus sechs Stadtgrößengruppen haben die geforderte Mindestteilnehmerzahl erreicht.

„Eines ist sicher: Wir befinden uns auf der Überholspur in Sachen Ausbau des Radverkehrs in Koblenz!“, sagte Baudezernent Flöck. Seit der letzten Auszeichnung im Jahr 2020 wurde viel für den Radverkehr in Koblenz getan und investiert. Der Stadtspitze mit Langner und Flöck liegt der stetige Ausbau des Radverkehrs am Herzen. Zuletzt ist beispielsweise aus der Casinostraße eine Fahrradstraße entstanden, die Rizzastraße erhielt einen Radfahrstreifen auf der Fahrbahn oder die Umgestaltung des Radweges in der Beatusstraße kam voran.