Wir laden euch ins Einrichtungshaus IKEA nach Koblenz-Bubenheim ein.

Sucht im Showroom eure Osternester und stoßt auf Überraschungen!

Gemeinsam mit dem IKEA-Team haben wir uns etwas ganz Originelles ausgedacht, was ihr so schnell nicht vergessen werdet!

Bewerbt euch auf allen sozialen Netzwerken (Instagramm, facebook, WhatsApp: 015208213290 Losungswort: IKEA Ostern oder per E-Mail: verlosung@magazin-next.de) für die Teilnahme an unserer Verlosungsaktion. Wir verlosen 30 Osterkörbe plus jeweils 25-Euro-Gutscheine von IKEA Koblenz und je eine Einladung zum Essen in das IKEA-Restaurant.

Einsendeschluss ist der 03. April 2023 und das Event findet am Ostersamstag, den 08. April 2023, statt. Die Suche beginnt zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr im IKEA-Showroom. Anschließend erwarten euch das IKEA- und NEXT-Team im Restaurant.

Rechtshinweis:

Wir weisen euch darauf hin, dass dieses Gewinnspiel nicht im Zusammenhang mit Facebook steht. Hinweis: Der Gewinn muss persönlich abgeholt werden! Der Gewinn kann demnach nur regional geltend gemacht werden. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Gewinnspiele des Magazin NEXT und die Datenschutzverordnung – einsehbar unter https://www.magazin-next.de/agb/ Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hier geht es zum Videobeitrag