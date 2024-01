Kreative Möglichkeiten aus der Naturpädagogik für die Winterzeit

Lahnstein. Die kalte Jahreszeit hält nicht nur frostige Temperaturen bereit, sondern auch kreative Möglichkeiten, die Natur in eindrucksvoller Weise zu erleben. Mit Materialien aus der Natur sowie Kuchenformen, Wasser und etwas Farbe wurde im kommunalen Waldkindergarten in Lahnstein eine kreative Winteraktivität geschaffen, die nicht nur Spaß macht, sondern die Kinder auch die Veränderungen des Wetters beobachten lässt.

Die kleinen Künstler füllten Kuchenformen mit Wasser und tauchten Äste, Blätter und durch Kreide geriebene Farben in die Flüssigkeit. Mit einer Schnur versehen, wurden die Formen im Freien platziert und der Natur überlassen. Das Ergebnis sind einzigartige Eisaufhänger, die nicht nur die individuelle Kreativität der Kinder widerspiegeln, sondern auch den Waldkindergarten schmücken. Während die Eisaufhänger im Wind baumeln, können die kleinen Naturfreunde die Veränderungen der Wetterbedingungen hautnah erleben.

An einem besonders kalten Tag wurden zudem Seifenblasen in die eisige Luft gepustet und verharrten zur Faszination der Kinder in der Kälte, um zu kunstvollen Eiskugeln zu erstarren.

Diese besondere Aktion im kommunalen Waldkindergarten verbindet nicht nur die Kinder mit der winterlichen Natur, sondern fördert auch Teamgeist, Kreativität und ein tieferes Verständnis für die Veränderungen der Jahreszeiten. Die Natur wurde so nicht nur zum Klassenzimmer, sondern auch zum Ort besonderer Winterabenteuer.

Bildunterzeilen

Bild 1: Winterkunst im Waldkindergarten