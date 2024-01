Ab Donnerstag, 25. Januar, bis Sonntag, 28. Januar, werden nächtliche Bauwerksuntersuchungen ab 18 bis 6 Uhr morgens am Folgetag im Bereich der B49 und der B9 am Moselring durchgeführt. Die Bauwerke befinden sich im Umkreis der Fußgängerbrücke am Moselring. Aufgrund der Arbeiten kommt es zeitweise zur Fahrbahneinengung.

Bildunterschrift: Die Bauwerksuntersuchungen finden im Bereich der Fußgängerbrücke statt. Die Fußgängerbrücke selbst ist nicht betroffen. Foto: Stadt Koblenz/ Mandy Steffens