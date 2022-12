Das neuste Buch der Koblenzerin Renate Kissel wurde mit dem „Gourmand World Cookbook Award 2023“ ausgezeichnet und darf nun das begehrte „G-Winner“-Logo tragen.

Das Buch „Gourmet-Nation Norwegen“ kam offiziell Anfang des Jahrs auf den Buchmarkt. Darin geht es um die junge norwegische Esskultur und die ambitionierte Ernährungsstrategie des Landes, die in Wort, Bild und natürlich mit vielen Rezepten präsentiert wird. Die vielgereiste Koblenzerin hatte die Idee zu diesem Band und konnte die Fachjournalistin Jutta Falkner als Verlegerin und Co-Autorin gewinnen. Die Berliner Wirtschaftsjournalistin ist auf das skandinavische Land spezialisiert und pflegt ein Fachportal. Sie schrieb den Sachteil und konnte den norwegischen Starkoch Arne Brimi für ein Vorwort gewinnen. Renate Kissel verfasste die Rezepte und „garnierte“ sie auf ihre bewähre Art mit Küchentipps. Auf die Auswahl des TLC Fotostudios für die Foodbilder und die Endgestaltung hatte die Ernährungsexpertin maßgeblichen Einfluss.

„Dass unser erstes gemeinsames Werk gleich von Gourmand International ausgezeichnet wurde, das freut mich sehr“, sagt die Koblenzerin, „zumal es in Coronazeiten unter erschwerten Bedingungen, nämlich rein virtuell, entstanden ist.“ Renate Kissel und Jutta Falkner haben sich persönlich das erste Mal bei der offiziellen Buchvorstellung kennengelernt. Diese fand vor ziemlich genau einem Jahr in der Residenz der norwegischen Botschaft in Berlin statt. Der Botschafter persönlich würdigte dabei das Buch. „Dieses Event war für uns schon eine große Ehre“, so Kissel.

Die Ernährungsexpertin und Fachfrau für feine Küche gibt seit rund 30 Jahren Koch- und Reisebücher heraus und erhielt schon mehrere nationale und internationale Auszeichnungen. Einige Werke wurden auch schon mit dem „Kochbuch-Oscar“ prämiert, zuletzt 2018 „Zu Gast auf Island“. Einmal nahm sie an dem Festbankett für die Gewinner im französischen Angers teil und lernte dabei den Präsidenten von Gourmand International kennen, Edouard Cointreau.

Der „Gourmand World Cookbook Award“ ist ein internationaler Wettbewerb. In diesem Jahr wurden im Bereich Esskultur 1000 Bücher aus 230 Ländern und Regionen nominiert und durch eine Jury geprüft. Die Prämierung erfolgte in unterschiedlichen Kategorien – von „Chefkoch“ bis „Kinderliteratur“. Das Falkner-Kissel-Buch konnte sich im Segment „Nordic“ durchsetzen. Beurteilt werden die Nominierungen nach Umsetzung und Bedeutung aus internationaler Sicht.

Die Zeremonie für die Preisträger findet im Mai 2023 auf dem Umea Food Symposeum in Schweden statt. „Gern werde ich der Einladung folgen. Schließlich ist auch Schweden ein kulinarisch interessantes Land“, so die Koblenzerin, die gerne reist und dabei in fremde Kochtöpfe und Rezeptblocks schaut. So wurde ihre Leidenschaft fürs Kochen und Schreiben geboren. Augenzwinkernd fügt Renate Kissel an: „Und ich bin mir sicher, dass Schweden mehr als die bekannten Köttbullar und Hotdogs zu bieten hat. So wie Norwegen mehr als Stockfisch und Königskrabben zu bieten hat – viel, viel mehr!“

Zum Buch

Das Reise- und Kochbuch „Gourmet-Nation Norwegen“ ist überall im Handel erhältlich; 176 Seiten, 24.80 Euro. Der Rezeptteil umfasst 60 Anleitungen von Salate und kleine Gerichte über Suppen und Eintöpfe, Fisch- und Meeresfrüchte, Hauptgerichte mit Fleisch und Geflügel bis zu Vegetarische Gerichte, Süßspeisen sowie Kuchen, Gebäck und Getränke (auch zur Weihnachtszeit).

Das Buch von Renate Kissel (rechts) und Jutta Falkner wurde vom norwegischen Botschafter in Berlin präsentiert.

Fotos: Rolf Geifes