Videos, Podcast, Text: Wirtschaftsförderung des Kreises Neuwied lässt für heimische Unternehmen Medienpakete produzieren – Mitarbeitergewinnung als ein wichtiges Ziel

Kreis Neuwied. Der Kreis Neuwied ist wirtschaftlich stark. Mit seinen vielen verschiedenen, modernen und häufig familiengeführten Unternehmen muss er sich hinter keiner anderen Region verstecken. Im Gegenteil! „Wir können offensiv mit unseren und für unsere Betriebe werben. Wir haben einen gesunden Mix an Branchen mit einem stark aufgestellten Mittelstand als Rückgrat. Das sind Pfunde, mit denen wir wuchern müssen“, unterstrich Landrat Achim Hallerbach, als er jüngst den Startschuss für die neue „Firmenfacetten“- Kampagne gab. Initiiert von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Neuwied werden dabei heimische Betriebe medial professionell präsentiert.

„Es ist unsere ureigenste Aufgabe, den Landkreis Neuwied als attraktiven Standort zu bewerben“, erklärt WFG-Geschäftsführer Harald Schmillen. Und da heute nahezu alle Unternehmen Fach- und Nachwuchskräfte suchten, habe es nahegelegen, die innovativen Arbeitgeber mit ihren spannenden Produkten und Dienstleistungen „auch einmal auf eine etwas andere Art und mit einem Blick von außen vorzustellen“, ergänzte er. Denn so werden sie auch für potenzielle neue Mitarbeiter noch interessanter.

„Auf eine etwas andere Art“ meint, dass der Kreis keine Überblicksdarstellung in einem Beitrag anstrebt, keine neue Broschüre herausgeben will, sondern vielmehr für die einzelnen Betriebe bei einer professionellen Agentur jeweils ein „Paket“ in Auftrag gibt. Dies beinhaltet kurze Videos, eine Podcast-Folge und ein schriftliches Unternehmensporträt – alles eben mit dem „Blick von außen“.

Dieses Material wird nicht nur den Unternehmen selbst zur Eigenwerbung zur Verfügung gestellt, sondern auch auf der WFG-Internetseite www.firmenfacetten.de gesammelt. Mittel- bis langfristig soll so eine Gesamtschau entstehen, die die verschiedenen Firmenfacetten im Kreis Neuwied zeigt. „Es gibt unendlich viel Gutes. Darüber sprechen wir, das zeigen wir“, hält Schmillen fest.

Als Pilot sind die ersten beiden Pakete bereits im Kasten und auf der Homepage zu sehen: Vorgestellt werden „Sensoplast“ aus Oberhonnefeld-Gierend und die „JK Group“ aus Windhagen. Deren Geschäftsführer zeigten sich bei der Vorstellung äußerst angetan – sowohl von der Initiative des Kreises, als auch den Ergebnissen der Produktion. „In unserem Video kommen ein Azubi und eine Schichtleiterin zu Wort. Damit können sich potenzielle Kollegen sicher deutlich besser identifizieren, als wenn nur der Chef allein redet“, betont Sensoplast-Chef Frank Busch erfreut und streicht heraus, dass eben die Mitarbeitergewinnung derzeit die größte Herausforderung ist. Ähnlich sieht es sein JK-Kollege Peter Althaus: „Attraktiv bleiben für aktuelle Mitarbeiter, attraktiv werden für künftige Mitarbeiter. Das ist eine riesige Aufgabe, bei der uns die Initiative des Kreises sehr hilft. Die Porträts zeigen die Menschen, die unser Unternehmen ausmachen und treffen so den Nagel auf den Kopf“, findet er.

Weitere Folgen sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen. „Pro Jahr ist die Produktion von sechs bis acht solcher Porträts geplant“, teilt Landrat Achim Hallerbach mit und ist sicher: „Damit helfen wir nicht nur unseren Unternehmen, damit werden wir auch eine tolle Plattform bekommen, auf der wir die Menschen mitnehmen können auf eine Reise in die Unternehmen unseres Kreises.“

Link: www.firmenfacetten.de

…………………..

Die Produktion der nächsten fünf Teile der „Firmenfacetten“ ist bereits angelaufen. Unternehmen aus dem Kreis Neuwied, die sich für eine Teilnahme an der Kampagne interessieren, nehmen mit der Wirtschafsförderungsgesellschaft Neuwied (WFG) Kontakt auf unter Tel. 02631/28212 oder per E-Mail unter info@wfg-nr.de.

Bildunterschrift: Freuen sich über den Start der neuen „Firmenfacetten“-Kampagne (von links) Landrat Achim Hallerbach, die beiden Geschäftsführer Frank Busch (Sensoplast) und Peter Althaus (JK-Group) sowie WFG-Chef Harald Schmillen.