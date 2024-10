Ferhat Cato berichtet am Wahltag

Am Wahltag in den USA organisieren die Engerser Sozialdemokratzen einen Veranstaltungsabend zur Wahl.

Die teils intimen Wahlinformationen kommen vom Engerser SPD-Vorsitzenden Ferhat Cato.

Cato war 1988 (Bush sen. : Dukakis) und im Jahr 2000 (Al Gore : Bush jun.) bei gleich zwei Präsidentschaftswahlen

als Wahlbeobachter in ganz Amerika unterwegs und hat tiefe Einblicke in die US-Politik, die er den Veranstaltungsbesuchern

vortragen wird.

Die Veranstaltung findet statt am „Election day“, dem Wahltag in den USA, Dienstag, 5. November, in der Gaststätte „Backöfchen“, Alte Schlossstraße,

in Engers/Rhein. Beginn 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten: E-Mail: spd-engers@gmx.de oder telefonisch unter 0151-50631226

Foto (privat/Ferhat Cato) Ferhat Cato vor dem Weißen Haus in Washington D.C.