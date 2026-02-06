Wenn Kinder beispielsweise Beeinträchtigungen haben oder chronisch krank sind, dann sind auch die Eltern häufig selbst gefordert und benötigen vielfach Hilfe. Eine solche Anlaufstelle bietet der Verein „Mein Herz lacht e.V.“. Dessen Koblenzer Ortsgruppe konnte im vergangenen Jahr gleich zwei Preise bei einem bundesweiten Wettbewerb gewinnen. Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs nutzte nun persönlich die Möglichkeit, um zu gratulieren und Unterstützung anzubieten.

Seit 2023 gibt es in Koblenz die Ortsgruppe von „Mein Herz lacht“. Der Verein ist eine bundesweite Selbsthilfecommunity von Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigung, Behinderung, chronischer Erkrankung oder einer unklaren Diagnose. „Wir sind diagnoseübergreifend. Wenn jemand Hilfe braucht, dann ist er gerne willkommen“, sagt Sabine Kirchmayer, die ehrenamtlich die Koblenzer Gruppe leitet und als Landeskoordinatorin des Vereins in Rheinland-Pfalz fungiert. Im Fokus des Vereins stehen die alltäglichen Sorgen, Ängste und Herausforderungen der Eltern. Um diese besser meistern zu können, vernetzt „Mein Herz lacht“ als Selbsthilfecommunity lokal und überregional die Eltern. Die Nachfrage dabei ist groß: Seit der Gründung der Koblenzer Ortsgruppe vor mehr als zwei Jahren sind bereits rund 50 Familien aufgenommen worden, wie Kirchmayer der Bürgermeisterin berichtet. „Der Bedarf ist größer als wir ursprünglich gedacht haben“, sagt die gelernte Mediengestalterin.

Mittlerweile sind aufgrund der enormen Nachfrage weitere Ortsgruppen des Vereins im Koblenzer Umland in Neuwied, Ahrweiler, dem Westerwald und dem Rhein-Lahn-Kreis entstanden bzw. im Entstehen. Neben dem Austausch und der Vernetzung der Eltern gehören auch gemeinsame Online- und Präsenz-Veranstaltungen wie Kochkurse, aber auch Beratungsangebote und Seminare zum Angebot von „Mein Herz lacht“.

Im vergangenen Jahr konnte die Ortsgruppe Koblenz auch bundesweit von sich reden machen, gelang ihr beim Wettbewerb „Gesichter für ein gesundes Miteinander“ der Landessieg in Rheinland-Pfalz und der dritte Platz deutschlandweit. Hierzu gratulierte Bürgermeisterin Ulrike Mohrs ganz herzlich Sabine Kirchmayer. Gleichzeitig lobte sie das Engagement der Ehrenamtlichen: „Es ist unglaublich wichtig, dass Eltern diagnoseübergreifend eine Anlaufstelle haben, um sich zu vernetzen, sich auszutauschen und um auch einfach einmal auf andere Gedanken zu kommen. Hier bietet ,Mein Herz lacht‘ eine sehr gute Möglichkeit und Anlaufstelle, für die ich dankbar bin. So wird den Eltern gezeigt, dass sie nicht allein mit ihren Sorgen und Nöten sind. Mein Dank gilt allen, die sich aktiv in der Vereinsarbeit engagieren“, erklärte Ulrike Mohrs.

Gleichzeitig zeigte die Koblenzer Bürgermeisterin auf, an welchen Stellen aus ihrer Sicht, beispielsweise in der Schulsozialarbeit und beim Netzwerk Kindeswohl, eine Zusammenarbeit zwischen dem Verein und der Stadtverwaltung auf- bzw. ausgebaut werden könnte. Entsprechende Ansprechpartner wurden vonseiten der Bürgermeisterin direkt mitvermittelt, wofür Sabine Kirchmayer sich im Namen des Vereins sehr dankbar zeigte.

Mehr zum Verein und den Ortsgruppen erfahren interessierte Eltern unter meinherzlacht.de oder per E-Mail an sabine.kirchmayer@meinherzlacht.de

Bildunterzeile:

Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (rechts) und Sabine Kirchmayer (links) vom Verein „Mein Herz lacht“ trafen sich zum Austausch über die wertvolle Arbeit der Selbsthilfe-Community für Eltern und sprachen über Kooperationsmöglichkeiten. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf