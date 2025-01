Kirchen-Herkersdorf (ots) – Am 16.01.2025 wurden gegen 21:30 Uhr zwei ausgesetzte Widderkaninchen in einer Transportbox im Waldgebiet beim Ottoturm in 57548 Kirchen (Sieg), Ortsteil Herkersdorf aufgefunden. Die Tiere waren in einem Zustand, der auf eine mutmaßliche Vernachlässigung hindeutet. Durch eine aufmerksame Passantin, welche mit ihrem Hund spazieren ging und die Tiere entdeckte, wurden diese in die Tierklinik Betzdorf zur Erstversorgung gebracht. Sie wurden anschließend an den Tierschutzverein übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und hat ein Strafverfahren eingeleitet.