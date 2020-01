Wer macht mit beim Dreck-weg-Tag?

Wie in den vergangenen Jahren, soll Koblenz am 14. März 2020 im Rahmen des Dreck-weg-Tages von wilden Müllablagerungen befreit werden und sich attraktiv den Bürgern und Besuchern zeigen.

Daher lädt der Kommunale Servicebetrieb Koblenz alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen und Kindergärten ein, sich an dieser Kampagne für eine saubere Stadt zu beteiligen. Gerade jetzt in der vegetationslosen Zeit werden wilde Müllablagerungen für jeden sichtbar und stören das Allgemeinbild ungemein.

Selbstverständlich stellt der Servicebetrieb wieder Container, Abfallsäcke und Handschuhe zur Verfügung. Und natürlich gibt es für jeden Helfer am 14. März 2020 ein Lunchpaket, um verlorene Kräfte wieder zu mobilisieren.

Wer mitmachen möchten und z.B. einen Spielplatz säubern will, wendet sich bitte an die Damen und Herren der Abfallberatung, ( 0261/129-4518.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.01.2020