Standbetreiber und Stadt freuen sich über zahlreiche Gäste

Gäste, Standbetreiber und Veranstalter sind sich einig: Das war ein rundum gelungener Markt – das gibt es selten. „Bei den diesjährigen Neuwieder Markttagen war das eindeutig der Fall“, resümiert Veranstaltungsleiter Mathias Kleine vom Amt für Stadtmarketing. In seiner beruflichen Laufbahn hat der städtische Mitarbeiter unzählige große und kleinere Events organisiert. Dass alles so perfekt laufe, sei dabei selten: Der Markt war sehr gut besucht – nur ein paar Gäste mehr und es wäre Gedränge aufgekommen; das Wetter perfekt; das Sortiment außergewöhnlich und die Umsätze stark.

Besonderes Lob der Gäste erntete Kleine für die herbstliche Deko, die er mit seinem Team liebevoll hergerichtet hatte. So wurden die vielfältigen Marktstände, an denen die Händler ein sehr breites Sortiment kulinarischer und handwerklicher Schätze feilboten, hervorragend in Szene gesetzt. Einige altbekannte Marktbeschicker waren aus Altersgründen dieses Jahr nicht mehr vertreten, doch ihre Plätze blieben nicht leer. Innovative neue Marktstände bereicherten dieses Jahr das Angebot. Auf dem klassischen Erntedankmarkt gab es neben hochwertigen Delikatessen aus aller Welt auch ausgefallene Handwerkserzeugnisse. Am Stand des Heinrich-Hauses beispielsweise zogen regenbogenfarbene Toilettenbürsten die Blicke auf sich – selbstverständlich handgefertigt. Wer jedes Detail aufnehmen wollte, hat sich dabei an Mathias Kleines Worte gehalten: „Es ist kein Markt, über den man eilt, um Notwendiges zu besorgen. Es ist ein Markt, über den man schlendert, um Überraschungen zu entdecken.“

Großes Interesse weckte auch das neue Innenstadtlabor in der ehemaligen Bäckerei Geisen. Hier entsteht ein Raum, an dem Geschäftsleute ihre innovativen Ideen in bester Lage testen können. Offiziell öffnet das Ladenlokal mit Veranstaltungsfläche erst am Donnerstag, 19. Oktober, aber am Marktsonntag informierte Citymanagerin Michaela Ullrich vor Ort bereits über das Konzept, wie der „Makerspace“ zur Innenstadtbelebung beitragen wird.

Bildunterzeilen:

Äußerst gut besucht war Neuwied am Marktwochenende. Das perfekte Marktwetter und ein sehr breites Angebot an Delikatessen und Kunsthandwerk spielten dabei sicherlich keine Nebenrolle.

Auf dem Erntedankmarkt in Neuwied boten Händler aus nah und fern ihre handwerklichen Erzeugnisse an.

Erstmals öffnete das Innenstadtlabor Neuwied seine Tür – und das noch vor dem offiziellen Start am 19. Oktober.

Fotos: Franz-Josef Dehenn