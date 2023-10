Graffiti mit künstlerischem Anspruch können nicht nur an der Hauswand, sondern auch auf anderen Untergründen Wirkung erzielen. Im Rahmen des Kulturprojekts „Urban Art“ nutzt das Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz in Kooperation mit regionalen Künstler:innen sowie der Energieversorgung Mittelrhein (evm) und den Energienetzen Mittelrhein (enm) die städtischen Stromkästen als Objekte, die künstlerisch gestaltet werden, um passende Motive darzustellen und die Koblenzer Kulturlandschaft visuell zu beleben. Anlehnend an das im letzten Jahr gestartete Projekt konnten nun weitere neun Stromkästen und somit eine komplette Straße, die „Obere Löhr“ gestaltet werden. Die Künstler Alexander Heyduczek, Steffen Tschuck und Daniel Schmitz gestalteten jeweils drei Stromkästen mit floralen Motiven nach ihrer „eigenen Stilart“. Graue Kästen verändern sich folglich zu sichtbaren Elementen und agieren für Besucher:innen und Bürger:innen als ansprechende Blickfänge, die überdies zum Dialog anregen.

„Die Straßen unserer Stadt verwandeln sich mittels urbaner Kunst zu einem öffentlichen Museum und bereichern durch spontane sowie zufällige Begegnungen“.

Diese von der Dezernentin für Bildung und Kultur Dr. Margit Theis-Scholz formulierte Auffassung spiegelt den Effekt solcher Umgestaltungen wider und formuliert gleichzeitig das Ziel, die urbane Kunstform in der Stadt Koblenz zu etablieren. Aktuell sind im Rahmen dieses Projektes neunzehn Stromkästen und eine Hausfassade gestaltet. Ein entsprechender Flyer mit den jeweiligen Standorten aller gestalteten Objekte befindet sich in Vorbereitung und soll zu einem „Entdeckungsspaziergang“ einladen.

Stromkasten Daniel Schmitz

Fotos: Stadt Koblenz/Tanja Nikolay