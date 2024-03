Koblenzer Ravi Walther Coote verbindet wohltuende Massagen mit Unterstützung für das Montessori-Kinderhaus – Spendenaktion läuft vom 13. März bis 30. April

Es ist eine ganz besondere Spendenaktion, die wohltuende Auszeiten ermöglicht und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützt. Der Koblenzer Ravi Walther Coote bietet sieben Wochen lang Wellnessmasssagen an – und zwar gratis. Angesprochen sind gleich zwei Zielgruppen. „Ich möchte Menschen, die sich eine Wellnessmassage normalerweise nicht leisten können, eine Zeit der Entspannung schenken“, sagt der sozial engagierte Fachpraktiker für Massage, Wellness und Prävention, der erst seit kurzem in Koblenz lebt. Darüber hinaus sind alle Menschen herzlich willkommen, die sich etwas Gutes tun möchten. Nach dem Genuss der Massage kann freiwillig für ein Caritas-Projekt gespendet werden, ganz nach dem Motto „Jeder gibt so viel er möchte“.

Entspannung an drei Tagen pro Woche

Im Zeitraum 13. März bis 30. April locken jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag eine 15-minütige Massage für den Schulterbereich, eine 25-minütige Behandlung für Schulter und Rücken oder eine Ganzkörpermassage über 45 Minuten. Termine können bequem online gebucht werden (www.raviwalther-massage.de):

Dienstag, 10.00 – 14.00 Uhr (Caritasverband Koblenz, Hohenzollernstr. 118, 56068 Koblenz)

Mittwoch, 12.30 – 15.30 Uhr (Caritasverband Koblenz, Hohenzollernstr. 118, 56068 Koblenz)

Donnerstag, 13.00 – 16.30 Uhr (Caritas-Beratungsstelle Ehrenbreitstein, An der Kreuzkirche 5, 56077 Koblenz)

Montessori-Kinder freuen sich auf sportliche Erfolgserlebnisse

Der komplette Erlös kommt dem Montessori-Kinderhaus auf der Koblenzer Karthause zugute. In der integrativen Kita des Caritasverbandes werden 30 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung im Sinne Maria Montessoris gefördert. „Ich bin begeistert, wie herzlich und selbstverständlich Inklusion und Gemeinschaft in der Kita gelebt werden“, berichtet Ravi Walther Coote über seine Motivation. Mit der Spende sollen psychomotorische Spiel- und Sportmaterialien angeschafft werden, beispielsweise ein Schaukelball, eine Sprossenwippe oder ein Schwungtuch. So werden der Wellnessgedanke und sportliche Erfolgserlebnisse miteinander verbunden.

Weitere Infos und Buchung:

0176 34417697, www.raviwalther-massage.de

Foto 1 (Marco Wagner)

Wellness für den guten Zweck: Ravi Walther Coote verbindet wohltuende Massagen mit einer Spendenaktion für das Montessori-Kinderhaus.