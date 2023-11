Nach zwei erfolgreichen Vokalkonzerten der neuen Reihe „Herbsttöne“ geht es am kommenden Sonntag in der Sayner Hütte wieder rein instrumental weiter. Am 26. November treten um 17 Uhr in der Kruppschen Halle Annalena und Christopher Kott (Violine) sowie Jerômé Weiss (Klavier) auf und gestalten einen Kammermusikabend mit Werken unter anderem von Fritz Kreisler, Darius Milhaud und Astor Piazzolla. Das Konzert am Toten- oder Ewigkeitssonntag trägt den Titel „Verklungene Emotionen“. Die auch als Solokünstler tätigen Musiker sind bereits mehrfach ausgezeichnet worden, wobei sich das Publikum unter anderem vom sentimentalen und hochvirtuosen Spiel begeistert zeigte. Als Ensemblepartner verbindet die drei bereits eine mehrjährige musikalische Freundschaft, die an diesem Abend bei „Herbsttöne“ ihre Fortsetzung findet. Der Eintritt ist frei.

Außerdem lädt die Sayner Hütte an zwei Terminen zu speziellen Taschenlampenführungen für Groß und Klein ein: Am 2. Dezember sowie am 6. Januar erwacht das Industriedenkmal zu abendlichen Leben, wenn durch die Fenster der Gießhalle der rote Schein des Hochofens leuchtet, plötzlich Arbeiterstimmen und Maschinenklang zu hören sind und im Schein der Handleuchten der Eisenschmuck in der Kunstgussgalerie funkelt. Mitzubringen ist nur eine eigene Taschenlampe (ab sechs Jahren, Kinder nur in Begleitung Erwachsener). Die Teilnehmerzahl der 90-minütigen Führung ist begrenzt, weswegen um Anmeldung bis einen Tag vorher per Mail gebeten wird: info@saynerhuette.org. Die Taschenlampenführungen beginnen jeweils um 18 Uhr, die Teilnahme ist frei.