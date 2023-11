Das Centrum für Pneumologie hat von FOCUS GESUNDHEIT die renommierte Bewertung „Top-Rehaklinik 2024“ in der Kategorie Lunge erhalten.

Bad Ems. Die Hufeland-Klinik zählt zu den besten Rehabilitationskliniken in Deutschland. Das ist das Ergebnis der neuesten Erhebung des Magazins FOCUS Gesundheit.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie ist eine Bestätigung der hervorragenden Leistungen unserer ambitionierten KollegInnen und MitarbeiterInnen und gleichzeitig ein Ansporn, mit genauso viel Engagement und Leidenschaft weiter zu machen“, so der Geschäftsführer und kaufmännische Direktor der Klinik Andre Theveßen.

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätssicherungsmaßnahmen legt die Erhebung des Magazins FOCUS Gesundheit in Kooperation mit FactField vor allem den Schwerpunkt auf die Reputation der Klinik bei FachärztInnen, Sozialdiensten, PatientInnen und RehabilitandInnen. „Aber auch unsere besonderen Serviceleistungen sowie das breite Angebot der therapeutischen und medizinischen Versorgung waren ausschlaggebend für das Siegel „TOP Rehaklinik“, fügt Andre Theveßen ergänzend hinzu. Ausschließlich Kliniken, die eine überdurchschnittliche Bewertung erhalten, bekommen einen begehrten Platz auf der Focus Reha-Klinikliste.

„Das Siegel zeigt auf, dass wir in der Branche einen guten Ruf genießen. Und wenn man bedenkt, dass die Hufeland-Klinik Bad Ems als eine von lediglich 4 Fachkliniken in Deutschland neben einem Akut-Klinikbereich eine Reha-Klinik unter einem Dach beheimatet, so können wir hier von einer Besonderheit in der deutschen Kliniklandschaft sprechen“, erklärt Dr. med. Wolfgang Neumeister, ärztlicher Direktor der Klinik.