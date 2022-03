Info-Veranstaltung am 1. April 2022 zum Studienstart der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie Koblenz an der Universität Koblenz-Landau

Was auch immer diese besondere Zeit mit sich bringen mag: Wissen bleibt und gewinnt an Wert.

Manches muss derzeit ruhen, anderes ist bestens machbar. Ein Studium neben dem Beruf oder parallel zur Ausbildung ist in diesen schwer planbaren Zeiten ein realistisches Projekt und Ziel. Denn egal was kommt, erworbenes Wissen bleibt und wird gebraucht. Daher ist die VWA auch in diesem Herbst wieder mit möglichst vielen Studien- und Seminarangeboten am Start.

Bildungsinteressierte sind herzlich zu der Info-Veranstaltung eingeladen, an der Herrn Prof. Dr. Heinz Kußmaul, Studienleiter der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) sowie Herr Prof. Dr. Michael Bender, Fachdozent für Informatik, über Inhalt und Ablauf eines Studiums am Wochenende informieren:

Die Info-Veranstaltung zu den Studienzielen Fachwirt – Betriebswirt – Informatik-Betriebswirt (VWA) mit Option zum Bachelor und Master findet statt am

Fr., 01.04.2022, 14 Uhr, auf dem Campus der Universität Koblenz-Landau, Universitätsstraße 1, 56075 Koblenz.

Wer ist die VWA?

Als eingetragener gemeinnütziger Verein stärkt die VWA Koblenz durch das Studienangebot die Anzahl qualifizierter Fach- und Führungskräfte in der Region Mittelrhein. Mit fast 7.000 Absolventen seit 1953 sind sie ein erfahrener und etablierter Bildungspartner für Wirtschaft und Verwaltung vor Ort.

Quelle: Pressestelle Koblenz