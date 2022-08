Neben der Boppard Touristinformation am Marktplatz gibt es jetzt eine weitere Vorverkaufsstelle für unsere Veranstaltungen in Boppard. Das Reisebüro Waldforst in der Pützgasse 4 in Boppard bietet jetzt einen bundesweiten Ticketvorverkauf über das Ticketsystem Ticket Regional an.

Das Reisebüro ist telefonisch unter 06742-2279 zu erreichen.