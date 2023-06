Am 02. Juni 2023 besucht die Vinothek der Koblenz-Touristik im Rahmen des Weinfestivals die Kaiserin-Augusta-Anlagen – und bringt die zehn Festivalweine, leckere Snacks und alkoholfreie Erfrischungen mit. Bei freiem Eintritt sind Weinliebhaber*innen eingeladen, den Freitagabend mit tanzbarer Musik am Kaiserin-Augusta-Denkmal in den Rheinanlagen ausklingen zu lassen und sich auf das anstehende Kaiserin-Augusta-Fest am Sonntag einzustimmen.

Ein entspannter Start ins Wochenende mit Nachbar*innen, Freund*innen und Kolleg*innen und Vorfreude auf das anstehende Kaiserin-Augusta-Fest: 56 Events präsentiert als Kooperationspartner der Koblenz-Touristik die Vinothek on Tour und lädt am ersten Freitag im Juni zu einem gemütlichen Abend ein, bei dem die Vinothek zum Treffpunkt für Weinliebhaber*innen wird. Begleitet wird das Event von den zehn Festivalweinen des Weinfestivals Koblenz, alkoholfreien Erfrischungen und leckeren Snacks. Auf der Bühne steht an diesem Abend die Band „Jazzclub – Die Band die aus dem Keller kam“.

Mit den Stadtteilabenden der Vinothek on Tour genießen die Besucher*innen einen schönen Start in das Wochenende, der mit den regionalen Weinen, Musiker*innen aus der Region und der besonderen Atmosphäre zu einem Highlight wird.

Ort: Kaiserin-Augusta-Denkmal, Rheinanlagen Datum: 02. Juni 2023 Uhrzeit: 17:00 Uhr Der Eintritt ist frei.

Zahlungsweise vor Ort: Barzahlung und Kartenzahlung möglich.

Info: www.weinfestival-koblenz.de