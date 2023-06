Koblenz. Der Dachverband der Koblenzer Karnevalsvereine hat einen neuen Präsidenten. Andreas Münch löst Christian Johann ab, der sein Amt berufsbedingt abgegeben hat. Andreas Münch wurde einstimmig gewählt, Vizepräsident an seiner Seite ist Yannik Port. Christian Johann blickte in seiner Abschiedsrede auf viele Jahre Vorstandsarbeit zurück und wünschte seinem Nachfolger eine sichere Hand für dessen neue Aufgabe. Die erste große Herausforderung steht auch direkt an, denn die AKK stellt für die Session 2023/2024 das Tollitätenpaar. Der Hofstaat soll dabei auch aus Vertretern aller Mitgliedsvereine bestehen. „Es wird eine bunte Session mit der ganzen Karnevalsfamilie“, prophezeite Hofmarschall Olav Kullak in der Vorstellung seiner aktuellen Planungen. Bevor die Versammlung auseinander ging, wurde Ex-Präsident Christian Johann zum Ehrenmitglied der AKK ernannt. Unter dem Applaus der Delegierten bedankte er sich dafür und bot an, dem Präsidium weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

(Bildquelle AKK: v.l.n.r. Erich Tönnes, Arik Röder, Vanessa Höfer, Andreas Münch, Yannik Port, Andreas Heering, Jennifer de Luca, Olav Kullak, Jörg Alfter, Sven Alsbach, Ernst Knopp, Ralf Strassen. Es fehlt Sandra Hürter)