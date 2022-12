Adventssingen auf dem Salhofplatz

Lahnstein. Vor der schneebedeckten Kulisse der Stadtmauer fand am Freitag, 16. Dezember das erste gemeinsame Adventssingen in Lahnstein statt. Die Stadtverwaltung hatte auf den Salhofplatz eingeladen, um den Zauber des Advents beim gemeinsamen Singen zu erleben. Der Männerchor Lahnstein stimmte, begleitet von Karl Krämer auf dem Akkordeon, Weihnachtsklassiker an und die über 200 singbegeisterten Gäste stimmten mit ein.

Der Förderverein der Lahnsteiner kommunalen Kindertagesstätte „LahnEggs“ sorgte mit gebrannten Mandeln, Glühwein und Punsch auch geschmacklich für das Gefühl des Weihnachtszaubers.

Bildunterzeile: Bild 3: Auch Lahnsteins OB Lennart Siefert sang mit dem Männerchor. (Fotos: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)