Tannenbäume stehen kurz vor Weihnachten für je fünf Euro zum Verkauf

Noch schmücken die dekorierten Tannen den Knuspermarkt und tragen zur festlichen Atmosphäre in der Neuwieder Innenstadt bei. Doch schon bald könnten die Bäume im heimischen Wohnzimmer ein neues Zuhause finden – sozusagen ein Stück Knuspermarkt in den eigenen vier Wänden. Das ist die Idee hinter einer Aktion des Stadtmarketings: Am Samstag, 21. Dezember, und am Sonntag, 22. Dezember, von 14 bis 18 Uhr stehen die Nadelbäume auf dem Luisenplatz für je fünf Euro Festpreis zum Verkauf.

Wer einen der Bäume erwerben möchte, kann sich ganz unkompliziert bei den Mitarbeitenden der Amalie-Hütte melden, die wegen ihrer gelben Westen gut zu erkennen sind. Sie stehen bereit, um die Kundinnen und Kunden zu ihrem Wunschbaum zu begleiten. Nach Bezahlung in Bar kann dieser dann direkt mit nach Hause genommen werden. Die Weihnachtsbäume müssen dabei direkt mitgenommen werden, Reservierungen sind nicht möglich. Verkauft werden zudem nur die Tannen selbst, also ohne den Baumschmuck oder die Lichterketten.