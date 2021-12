Lahnstein. Auch in der kalten Jahreszeit ist das Team von „Wir für Lahnstein“ fleißig im Stadtgebiet unterwegs und in der Adventszeit wurde Lahnstein natürlich weihnachtlich dekoriert:

So wurden Bäume mit einer großen Nikolausmütze ausgestattet, selbstgemachte Nikoläuse aufgestellt, der Wehrgang am Salhofpatz mit Tannen und Weihnachtskugeln geschmückt und am Turmplatz zudem ein Weihnachtsbaum mit bunten Kugeln und Selbstgemachtem behängt.

Bildunterzeile: Dekorationen am Ouahigouya-Platz. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)

Quelle: Pressestelle Stadt Lahnstein