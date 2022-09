Koblenz (ots) – Am Mittwoch, den 28.09.2022 gegen 13 Uhr befuhren zwei Männer parallel mit ihren Pkw die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz. Zum Unmut des einen

Autofahrers, wollte der andere auf dessen Fahrstreifen wechseln. Als er vor ihn fuhr, gab dieser zunächst Lichthupe, drängelte ihn und zeigte ihm den Mittelfinger.

Auf Höhe des Busbahnhofes in der Hohenfelder Straße am Löhrcenter war dann der Moment der Klärung in Angesicht zu Angesicht gekommen. Beide Männer hielten ihre

Pkw an und stiegen aus. Der 28-jährige Geschädigte wollte den Beschuldigten für sein Fahrmanöver und die Beleidigung zur Rede stellen – und wurde daraufhin

weiter beleidigt. Der Beschuldigte trat zudem gegen den Pkw des 28-Jährigen und begann diesen körperlich zu attackieren. Der Geschädigte erlitt in Folge der

Schläge Prellungen und Hämatome im Bereich des linken Auges und im Nacken- und Rückenbereich, sowie eine Platzwunde am Kopf, als er zu Boden fiel.

Der Geschädigte begab sich vor Eintreffen der Beamten selbstständig zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Identität des Beschuldigten dauern an.