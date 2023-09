In der Kurfürst-Schönborn-Straße in Kesselheim ist am 15.09.2023 kurzfristig eine Baustelle wegen eines Wasserrohrbruchs eingerichtet worden. Aus diesem Grund fahren die Buslinien 12 und 27 zu folgenden Zeiten einen verkürzten Linienweg:

Fr 15.09.: bis 17.00 Uhr

Mo 18.09.: 8.00 Uhr – 17.00 Uhr

Linie 12:

Ab der Haltestelle „Fritz-Ludwig-Straße“ direkt zur Haltestelle „Carl-Später-Straße“

Die Haltestellen „Hintermark“, „Kesselheim Schule“, „Kesselheim Kirche“, „Zur Bergpflege“ und „Mittelrhein Verlag“ werden nicht angefahren

Linie 27:

Startet und endet an der Haltestelle „August-Horch-Straße West“

Die Haltestellen „Mittelrhein Verlag“, „Carl-Später-Straße“, „Aluminiumwerk“, „Hintermark“, „Kesselheim Schule“, „Kesselheim Kirche“, „Zur Bergpflege“ werden nicht angefahren