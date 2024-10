Eine der wichtigsten Fragen im Leben junger Menschen lautet „Was will ich einmal werden?“. Gerade am Anfang eines Berufslebens bieten sich so viele Optionen, dass die Orientierung schwerfallen kann. Hilfe leistet ein Angebot rund um Berufsorientierung und Praktikum des Neuwieder Jugendzentrums Big House in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Neuwied. An den ersten Dienstagen im November und Dezember von 16 bis 18 Uhr stehen sowohl ein Ansprechpartner von der Arbeitsagentur, als auch eine Ansprechpartnerin vom Jobcenter für Gespräche zur Verfügung. Eingeladen sind die Jugendlichen vom offenen Treff und alle weiteren Interessierten zwischen 12 und 21 Jahren.

Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr setzt die Veranstaltung zur Berufsorientierung im Big House, Museumsstraße 4, auch im neuen Durchgang auf ihren Eventcharakter. Gemeinsam mit Julia Flada, Teamleiterin der Berufsberatung vor dem Erwerbsleben bei der Agentur für Arbeit Neuwied, und Dirk Arenz, Teamleiter Markt & Integration beim Jobcenter Neuwied, organisiert das Team des Jugendzentrums zwei Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Den Start macht die Veranstaltung „Berufe erleben“ am Dienstag, 5. November. Philipp Krokowski, Berufsberater Agentur für Arbeit, und Helena Kähm, Arbeitsvermittlerin Jobcenter, bieten einen praktischen Überblick über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Umgebung – von KFZ-Mechatronik bis Gesundheits- und Krankenpflege. Beim zweiten Termin am Dienstag, 3. Dezember, sind vor allem alle Schülerinnen und Schüler angesprochen, die auf der Suche nach einem Praktikum sind oder sich näher mit diesem Thema beschäftigen wollen. Hier gibt es Antworten unter anderem auf die Fragen: Wie suche ich einen geeigneten Praktikumsplatz? Wie schreibe ich eine gute Bewerbung?

Für das Jahr 2025 sind weitere Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten geplant. Im Anschluss an die Workshops haben die Experten von der Ausbildungs- und Arbeitsvermittlung Zeit für Einzelfragen der Teilnehmenden. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Für Fragen steht auch Nils Kaminski vom Jugendzentrum Big House unter nkaminski@stadt-neuwied.de zur Verfügung.