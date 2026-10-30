Im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz wurde am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Oktober, die Asphaltdeckenerneuerung eines Teilabschnitts der Ernst-Sachs-Straße im Industriegebiet Koblenz-Nord in Wallersheim abgeschlossen. Rund 6.200 Quadratmeter Asphaltdecke wurden abgefräst und neu eingebaut im Abschnitt zwischen der Schönbornslusterstraße und Robert-Bosch-Straße.

Erstmals setzte die Abteilung Straßenunterhaltung des Kommunalen Servicebetriebsdabei dabei auf ein Asphaltmischgut, das mit einer Fasermischung aus Aramid und Polypropylen verstärkt ist. Es wird getestet, ob die Asphaltdecke dadurch länger hält und seltener saniert werden muss.

Die Aramid-Fasern sind nur circa zwei Zentimeter lang und hauchdünn. Wenn man weiß, dass Aramid-Fasern auch in schusssicheren Westen verwendet werden, dann lässt sich erahnen, dass sie sich durch eine hohe Reißfestigkeit und positive Eigenschaften bei der Kraftverteilung auszeichnen. Diese vorteilhafte Kraftverteilung und strukturelle Festigkeit kommen auch bei einer Untermischung zum Asphaltmischgut der späteren Asphaltdecke zugute.

Der Hersteller verspricht eine längere Lebensdauer: Die Fasern sollen Spannungen im Asphalt verringern und die Kräfte aus dem Verkehr besser verteilen. So sollen sich weniger Spurrinnen und Risse bilden. In Laborversuchen verformte sich faserverstärkter Asphalt deutlich weniger als herkömmlicher. Der Kommunale Servicebetrieb wird den Zustand der Ernst-Sachs-Straße deshalb in den kommenden Jahren beobachten. Auch bei anderen Straßenabschnitten soll auf diese aussichtsreiche Innovation gesetzt werden, vor allem dort, wo Schwerlastverkehr den Straßenbelag stark belastet.

Wie lange eine Asphaltdeckschicht hält, hängt stark von deren Belastung ab. Viel Schwerverkehr verkürzt ihre Lebensdauer deutlich. Schon eine spürbar längere Haltbarkeit könnte die Mehrkosten für die Fasern ausgleichen. Diese waren bei der Sanierungsmaßnahme in der Ernst-Sachs-Straße im Verhältnis zu den Gesamtkosten gering.

Sebastian Glinski/Stadt Koblenz