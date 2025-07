Der Bundestagsabgeordnete Josef Oster im Austausch mit dem Expertenteam der Touristik

Koblenz/Region. Sie sind die Expertinnen und Experten für die schönen Seiten der Stadt: die Mitarbeiter der Koblenz-Touristik. Im Rahmen seiner Sommertour besuchte der Koblenzer Wahlkreisabgeordnete Josef Oster (CDU) das engagierte Team in den Büroräumen am Bahnhofsplatz und tauschte sich mit Jochen Benekenstein-Schultheiß (Prokurist/Leiter Zentrale Dienste) sowie den Abteilungsleitern Jan Moryson (Marketing) und Daniel Steiger (Event) über die wichtige Arbeit der Touristik aus.

Fakt ist: „Ohne die Koblenz-Touristik wäre viel weniger los in unserer Stadt“, so Josef Oster. „Vom legendären Flohmarkt am Peter-Altmeier-Ufer über das noch junge Weinfestival von Mai bis Juli bis hin zu unserem wunderschönen Weihnachtsmarkt: Die Touristiker legen sich jedes Jahr mächtig ins Zeug, um die Lebens- und die Aufenthaltsqualität in Koblenz zu bereichern. Und das mit messbarem Erfolg.“

Seit der Buga im Jahr 2011 steigen die Gästezahlen in Koblenz nämlich konstant an. Mit 895.274 Übernachtungen im Jahr 2024 hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr noch mal um 0,5 Prozent gesteigert. Vor allem in den Sommermonaten strömen Gäste in die Stadt, mit jeweils knapp 50.000 Besuchern liegen hier Juli und August an der Spitze. Wobei der deutliche „Peek“ der Übernachtungszahlen mit 100.139 Nächten im August liegt. Das dürfte mit Rhein in Flammen in Verbindung stehen. Hier richten die Touristiker übrigens nicht nur die dreitägige Veranstaltung an Land aus. Sie sind auch für die Drohnenshow verantwortlich, die in diesem Jahr erstmals das traditionelle Feuerwerk ergänzen soll.

Mit jedem gebauten Hotel klettern die Zahlen nach oben. Ergo: Die Nachfrage ist enorm. Das liegt zum einen an Koblenz selbst mit seiner Geschichte, seiner Kultur und seinem Ambiente, zum anderen aber auch an der facettenreichen Region, die seit einiger Zeit touristisch mitvermarktet wird. „Der Rheinsteig, die Loreley, das Lahntal, Bad Ems oder die Moselweinberge – das alles hat großes touristisches Potenzial“, weiß der Politiker. „Ein Aufenthalt in Koblenz ist mehr als ein Städtetrip. Als Abgeordneter des Wahlkreises, der weit über die Grenzen der Stadt reicht, freut mich besonders, dass hier heute auch Tourismus zusammen gedacht wird und Synergieeffekte genutzt werden.“

Mehr Infos gibt es unter www.visit-koblenz.de Auch für Schängel lohnt sich ein Blick auf Instagram: www.instagram.com/visit.koblenz

Bildtext: Der Koblenzer Wahlkreisabgeordnete Josef Oster (2. von rechts) tauschte sich mit Jan Moryson (Abteilungsleiter Marketing, links), Jochen Benekenstein-Schultheiß (Prokurist/Leiter Zentrale Dienste, 2. von links) und Daniel Steiger (Abteilungsleiter Event) über die wichtige Arbeit der Koblenz-Touristik aus. Foto: Michaela Cetto