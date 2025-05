Am Montag, 26. Mai, um 15 Uhr, wird die StadtBibliothek Koblenz zum Ort für große Kinderfragen und fantasievolle Antworten: Die Kinderbuchautorin Anne Ameling ist zu Gast und liest aus ihren beliebten Warum-Geschichten zum Vorlesen.

Warum haben Zebras Streifen? Warum müssen wir eigentlich Zähne putzen? In ihren Geschichten geht Anne Ameling solchen Kinderfragen mit Witz und Fantasie auf den Grund. Die Lesung richtet sich an Kinder ab 5 Jahren – und natürlich auch an alle neugierigen Erwachsenen, die gerne schmunzeln und staunen.

Der Eintritt ist frei! Kostenlose Einlasskarten gibt es im 4. Obergeschoss der Bibliothek.