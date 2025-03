Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots) – Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Linz sind 2 Betrugsfälle angezeigt worden, bei denen die Geschädigten auf einen Werbeflyer reagierten.

In dem Flyer wirbt ein angeblicher Antiquitätenkäufer für 4 Tage zum Ankauf von Kunst & Antiquitäten (Antike Stühle, Barock-Möbel, alte Briefmarken, Orden, Medaillen, Silberbestecke, Porzellan aller Art, Schallplatten, Antike Pfeifen).

Nachdem die Geschädigten die Rufnummer kontaktierten, sind diese durch 2 angebliche Käufer aufgesucht worden. Die Männer gaben an, die Antiquitäten für eine hohe Summe zu erwerben. Nach der mündlichen Vereinbarung lenkten sie das Gespräch auf einen Ankauf von Goldschmuck. Die Täter zahlten jeweils einen geringen Bargeldbetrag an und sicherten zu, den Goldschmuck nach einer Bewertung zurückzubringen. Die Rückgabe ist nicht erfolgt. Nach jetzigen Ermittlungsstand sind die Flyer zumindest in den Ortslagen Vettelschoß und Bad Hönningen verteilt worden.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Masche und bittet die angeblichen Käufer nicht zu kontaktieren.