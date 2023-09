Romantischer Rhein Tourismus GmbH lud Wegepaten von Rheinsteig und RheinBurgenWeg zu Treffen ein

(rrt) Das Mittelrheintal ist spätestens 2005 mit Eröffnung des Rheinsteigs in die Champions League der Wanderdestinationen aufgestiegen. Mit dem linksrheinischen RheinBurgenWeg konnte diese Stellung weiter ausgebaut werden. Auch die 36 Premium-Wanderwege mit Strecken zwischen 5 und 20 km laden ein das Rheintal und dessen Höhen zu Fuß zu erkunden. Um eine stetig hohe Qualität der Wege zu garantieren, setzt die Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RRT) und deren Orte auf ein Wegepaten-System. Um deren Arbeit zu würdigen lud die RRT die Wegepaten der Wanderwege zu einem Treffen ein.

Gemeinsam mit zwölf teilnehmenden Wegepaten ging es auf eine geführte, rund 6 km lange Wanderung rund um Bad Breisig. Frank Srol, Bad Breisiger Wegepate gab unterwegs interessante Informationen und führte die Gruppe hinauf zur Reutersley, von wo man spektakuläre Aussichten ins Mittelrheintal genießen konnte. Zur Einkehr am Abend lud die RRT in das Hotel Rhein-Residenz (Genuss am Fluss). Themen an diesem Abend waren unter anderem natürlich die Arbeit der Wegepaten und die Infrastruktur der Wanderwege. „Die Arbeit der Wegepaten ist von erheblichem Wert für die Region und die Instandhaltung der Wanderwege“, so Kristina Neitzert, Geschäftsführerin der RRT.

Die insgesamt 520 km der beiden Fernwanderwege am Romantischen Rhein werden von 33 Wegepaten betreut. Neben der Instandhaltung zählt auch die Markierung der Wege zu den Hauptaufgaben der Paten. In der Regel begehen sie ihren Abschnitt mindestens zwei Mal im Jahr um die Qualität der Wege und der Beschilderung sicherzustellen.

Weitere Informationen zu den Wanderwegen entlang des Romantischen Rhein finden Sie unter www.romantischer-rhein.de/wandern.