Die Mitglieder des Netzwerks Hohenzollern-Orte entfalten am 8. Oktober erneut einen bunten Reigen an Veranstaltungen, die sich insbesondere an Familien richten. Dieses Jahr steht der Tag unter dem Motto „Feuer und Wasser“. Mit der Festung Ehrenbreitstein und Schloss Stolzenfels beteiligen sich auch zwei rheinland-pfälzische Hohenzollern-Orte der Generaldirektion Kulturelles Erbe an diesem Aktionstag.

Die Programme im Detail:

Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein

Sonderführung: Wasser, Pulver und Verpflegung

Bei der Führung zur Wasserversorgung und Verpflegung auf der Festung werden Sie auf den Spuren der Wasserleitung durch die Festung geführt. Auf dem Weg wird berichtet, warum das Wasser für einen Militärbau so wichtig ist.: Es wurde nicht nur zum Trinken, Kochen und Waschen verwendet, sondern auch zum Löschen und zum Abkühlen heißgeschossener Geschützrohre. Zudem benötigte die rund 1500 Mann starke Besatzung Verpflegung und im Kriegsfall zusätzliche Munition und Schießpulver. Den Höhepunkt dieser Führung bildet dann der Blick in eine unterirdisch gelegene Zisterne.

14:00 Uhr, Führung kostenfrei (nur Festungseintrittspreis), Treffpunkt: Eingangsgebäude der Festung, 90 Minuten Dauer, Anmeldung erforderlich unter Tel. 0261/6675-4000 oder E-Mail informationen.festungehrenbreitstein@gdke.rlp.de

Experimentierwerkstatt zum Thema Feuer und Wasser

In der Felsentorwache der Festung Ehrenbreitstein können die Kinder eigene praktische Erfahrungen zum Thema Feuer und Wasser sammeln. Von 11.00 – 16.00 Uhr stehen den Kindern unterschiedlich mit Wasser gefüllte Schalen zur Verfügung, die zum Mitmachen, zum Spielen einfacher Melodien einladen. Die Faszination Feuer wird mit praktischen Aufgaben für „Feuerforscher“ erlernt. Regeln sind hierbei unerlässlich und notwendig. Die Kinder lernen den korrekten Umgang und runden das Thema beim Herstellen eigener Kerzen ab.

11:00 – 16:00 Uhr, Angebot kostenfrei (nur Festungseintrittspreis), Treffpunkt: Felsentorwache, keine Anmeldung notwendig.

Schloss Stolzenfels

Ein Theaterstück mit Musik

Froschkönig oder der eiserne Heinrich nach dem Märchen der Brüder Grimm

Diese Fassung vom „Froschkönig“ erzählt die Geschichte von zwei etwas verzogenen Königskindern, die erfahren mussten, dass das eigene Verhalten Konsequenzen haben kann. Prinz Pippo muss feststellen, dass man nicht ungestraft unfreundlich und rüpelhaft gegenüber älteren Damen ist, und Prinzessin Pippa erkennt, dass man besser keine leichtfertigen Versprechen geben und sich an elterliche Ratschläge halten sollte. Die Geschichte spielt in einer Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat und Pippo in Heinrich einen gutmeinenden Papa hat, so dass die Geschichte ein gutes Ende nimmt.

12:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16 Uhr, ca. 45 Minuten Dauer, Angebot kostenfrei (nur Schlosseintrittspreis), keine Anmeldung notwendig.

Sonderführung: Ein Dienstbotengang zum Wasserholen

Bei diesem Rundgang spielen die hohen Persönlichkeiten ausnahmsweise eine untergeordnete Rolle. Es wird vielmehr gezeigt, wo das Personal sich aufhielt: Wo wurde das Feuer zum Kochen entfacht und wo das Wasser zum Waschen gesammelt. Dazu steigen wir über die Treppen der königlichen Nebenräume bis zum Dachboden von Schloss Stolzenfels. Danach kann dem Plätschern des Wassers in den Gärten gelauscht und auf dem Heimweg dem kühlen Bachlauf gefolgt werden.

11:30 Uhr, ca. 30 Minuten Dauer, Angebot kostenfrei (nur Schlosseintrittspreis), Treffpunkt: Kasse, Anmeldung notwendig unter Tel. 0261/6675-4850 oder E-Mail stolzenfels@gdke.rlp.de.

Burg Sooneck

Abendführung auf Burg Sooneck mit Fackeln und Wein

Erleben Sie Burg Sooneck anlässlich des Hohenzollerntages 2023 “Feuer & Wasser“ in einer besonderen Stimmung. Mit Fackel und Wein hören Sie gutgelaunt und kurzweilig die Geschichte der Burg und ihre Besonderheiten. Start wird um 18:30 Uhr am Parkplatz sein. Dort werden die Teilnehmer abgeholt und mit Fackeln zur Burg hochgeführt. Anschließend dann ein kleiner Empfang bei einem Gläschen Wein und kleinem Snack im Außenbereich der Burg und daran knüpft dann die Führung im Burginnenbereich mit der Sammlung der Stiftung Köth-Wanscheid.

18:30 Uhr, ca. 90 Minuten Dauer, 18 € inkl. Eintritt, Führung, Fackel, Glas Wein und Snack. Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen, Anmeldung notwendig unter sagenhaft@burg-sooneck.com

Das Netzwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, jene Orte ins Bewusstsein von geschichtsinteressierten Erwachsenen sowie Kindern und Jugendlichen zu bringen, an denen die mächtigen Hohenzollern lebten, wirkten oder mit denen es in Konflikt stand. Dazu wird jedes Jahr am zweiten Oktobersonntag der Hohenzollern-Tag veranstaltet, der mit einer Vielzahl von spannenden Einblicken und Aktionen in den Burgen, Schlössern und ehemaligen Klöstern der Hohenzollern die Besucherinnen und Besucher anlockt.

Weitere Informationen finden sich unter www.hohenzollern-orte.de.