Zwischen den Koblenzer Stadtteilen Güls und Metternich wird in der Winninger Straße ab Montag, 09.01.2023, eine Wanderbaustelle eingerichtet. Die Arbeiten finden von montags bis freitags in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr statt. Grund der Wanderbaustelle ist eine Verlegung von Telekommunikations-Leitungen. Der einspurige Verkehr wird durch eine Ampelschaltung geregelt, der Gehweg wird weiterhin uneingeschränkt nutzbar. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich 17.02.2023 an.